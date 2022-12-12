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Зинин Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1984

Отец: Зинин Игорь

Мать: Зинина Лариса

Бракосочетание
27.09.2011

Жена: Зинина Анна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец Бракосочетания"
Рождение ребёнка
20.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинина Анна

Место жительства
Неизвестно
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