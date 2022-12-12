Зинин Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1984
Отец: Зинин Игорь
Мать: Зинина Лариса
Бракосочетание
27.09.2011
Жена: Зинина Анна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец Бракосочетания"
Рождение ребёнка
20.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинина Анна
Место жительства
Неизвестно
Current address:1