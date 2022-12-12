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Иванов Павел Андреевич
Иванов Павел Андреевич
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Место рождения
Полонейка
, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Дата рождения
28.01.1911
Дата смерти
25.01.1978
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Полонейка
, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
25.01.1978
Канск
, город Канск, Красноярский край
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