Иванов Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел Андреевич

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Место рождения

Полонейка, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.01.1911

Дата смерти

25.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Полонейка, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
25.01.1978
Канск, город Канск, Красноярский край
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