Мельникова (Башкова) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияМазунино, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1889 и 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
18.01.1909
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мельников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мельников Василий Иванович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно