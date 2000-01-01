Мельникова (Башкова) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Башкова) Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

Мазунино, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1889 и 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1889 и 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Мельников Василий Иванович

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мельников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мельников Василий Иванович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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