Купцова валентина васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцова валентина васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1948

Дата смерти

08.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ск
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1976

Дочь: Купцова инна вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2022

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