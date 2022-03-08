Купцова валентина васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1948
Дата смерти08.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1976
Дочь: Купцова инна вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2022