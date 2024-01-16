Кривошеин (Кривошеев) Куприян Антипович
Место рожденияВятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кривошеин (кривошеев) Антип
Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Киприяновна
Мать ребёнка: Гликерия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Яковлевна
Смерть
Неизвестно