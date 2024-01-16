Кривошеин (Кривошеев) Куприян Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин (Кривошеев) Куприян Антипович

Место рождения

Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кривошеин (кривошеев) Антип

Мать: не указана

Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Киприяновна

Мать ребёнка: Гликерия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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