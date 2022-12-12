Лавонен (Ханнинен) София Томасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавонен (Ханнинен) София Томасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1830

Отец: Ханнинен Томас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1853

Сын: Лавонен Иван Петрович

Отец ребёнка: Лавонен Петр

Рождение ребёнка
02.08.1855

Дочь: Хютти Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Лавонен Петр

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.02.1866

Дочь: Куйванен Анна Петровна

Отец ребёнка: Лавонен Петр

Смерть
Неизвестно
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