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Гребенников Никита Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1904

Жена: Елена Федотова

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Елена Федотова

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.11.1905

Сын: Гребенников Георгий Никитин

Мать ребёнка: Елена Федотова

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Гребенников Федот Никитин

Мать ребёнка: Елена Федотова

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.07.1909

Сын: Гребенников Гавриил Никитич

Мать ребёнка: Елена Федотова

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Гребенников Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Елена Федотова

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1914

Сын: Гребенников Яков Никитин

Мать ребёнка: Елена Федотова

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно