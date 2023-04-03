Гребенников Никита Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1904
Жена: Елена Федотова
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Елена Федотова
Рождение ребёнка
02.11.1905
Сын: Гребенников Георгий Никитин
Мать ребёнка: Елена Федотова
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Гребенников Федот Никитин
Мать ребёнка: Елена Федотова
Рождение ребёнка
07.07.1909
Сын: Гребенников Гавриил Никитич
Мать ребёнка: Елена Федотова
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Гребенников Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Елена Федотова
Рождение ребёнка
05.10.1914
Мать ребёнка: Елена Федотова
Смерть
Неизвестно