Пелагия Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Давидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чучупал Давид Семенов

Мать: Чучупал Евдокия

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