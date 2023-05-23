Проников (Гаврикова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Семён
Мать: Гаврикова Евдакия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Проников Владимир
Отец ребёнка: Проников Илья
Рождение ребёнка
27.01.1929
Дочь: Елисеев Клавдия
Отец ребёнка: Проников Илья
Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Проников Александр
Отец ребёнка: Проников Илья
Рождение ребёнка
1934
Сын: Проников Михаил
Отец ребёнка: Проников Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Проников Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Проников Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проников Илья
Смерть
1991