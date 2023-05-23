Проников (Гаврикова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проников (Гаврикова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1848 г.р.

Муж

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Семён

Мать: Гаврикова Евдакия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Проников Владимир

Отец ребёнка: Проников Илья

Рождение ребёнка
27.01.1929

Дочь: Елисеев Клавдия

Отец ребёнка: Проников Илья

Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Проников Александр

Отец ребёнка: Проников Илья

Рождение ребёнка
1934

Сын: Проников Михаил

Отец ребёнка: Проников Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Проников Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Проников Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проников Илья

Смерть
1991