Дулевич Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти11.04.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Дулевич Феодосий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1926
Дочь: Савоневская Надежда
Мать ребёнка: Дулевич Евгения
Рождение ребёнка
20.09.1929
Дочь: Ковальчук Анна
Мать ребёнка: Дулевич Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дулевич Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дулевич Евгения
Смерть
11.04.1945