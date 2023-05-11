Дулевич Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДулевич Василий

Дулевич Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

11.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Дулевич Феодосий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Савоневская Надежда

Мать ребёнка: Дулевич Евгения

Рождение ребёнка
20.09.1929

Дочь: Ковальчук Анна

Мать ребёнка: Дулевич Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дулевич Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулевич Евгения

Смерть
11.04.1945