Савельев Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Савельев Матвей Фирсович
Мать: Савельева Васса
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Савельева ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Савельев (рекрут С 1855) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Савельева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева ?
Смерть
1850