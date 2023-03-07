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Савельев Михаил Матвеевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Савельев Матвей Фирсович

Мать: Савельева Васса

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Савельева ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Савельев (рекрут С 1855) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Савельева ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева ?

Смерть
1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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