Штенников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Афанасий Антонович
Мать: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штенников Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Штенникова Ховронья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штенников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Штенникова Ховронья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Штенников Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Штенникова Ховронья Яковлева