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Штенников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Афанасий Антонович

Мать: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штенников Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Штенникова Ховронья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штенников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Штенникова Ховронья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штенникова Ховронья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Штенников Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Штенникова Ховронья Яковлева

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