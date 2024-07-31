Кухтинов Феодосий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтинов Феодосий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухтинов Михаил

Мать: Кухтинова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтинов Дмитрий

Мать ребёнка: Кухтинова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтинов Никита

Мать ребёнка: Кухтинова Фекла

Бракосочетание
05.02.1850

Жена: Кухтинова Фекла

Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Кузнецова (Кухтинова) Фекла

Мать ребёнка: Кухтинова Фекла

Рождение ребёнка
16.09.1870

Дочь: (Кухтинова) Вера

Мать ребёнка: Кухтинова Фекла

Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: (Кухтинова) Евдокия

Мать ребёнка: Кухтинова Фекла

Смерть
Неизвестно

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