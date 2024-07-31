Кухтинов Феодосий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухтинов Михаил
Мать: Кухтинова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтинов Дмитрий
Мать ребёнка: Кухтинова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтинов Никита
Мать ребёнка: Кухтинова Фекла
Бракосочетание
05.02.1850
Жена: Кухтинова Фекла
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Кузнецова (Кухтинова) Фекла
Мать ребёнка: Кухтинова Фекла
Рождение ребёнка
16.09.1870
Дочь: (Кухтинова) Вера
Мать ребёнка: Кухтинова Фекла
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: (Кухтинова) Евдокия
Мать ребёнка: Кухтинова Фекла
Смерть
Неизвестно