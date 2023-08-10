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Муравьев Василий Андреевич

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Место рождения

деревня Ивановское Егорьевского района Московской области

Дата рождения

29.01.1889 ст.

Дата смерти

09.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: Муравьева Агафья Титова

Рождение ребёнка
06.03.1919

Дочь: Смирнова (Муравьева) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Муравьева Анастасия Прокофьевна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1922

Дочь: Муравьева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Муравьева Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
28.09.1931

Сын: Муравьев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Муравьева Анастасия Прокофьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.03.1952

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