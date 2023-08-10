Муравьев Василий Андреевич
Место рождениядеревня Ивановское Егорьевского района Московской области
Дата рождения29.01.1889 ст.
Дата смерти09.03.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: Муравьева Агафья Титова
Рождение ребёнка
06.03.1919
Дочь: Смирнова (Муравьева) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Муравьева Анастасия Прокофьевна
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1922
Дочь: Муравьева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Муравьева Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
28.09.1931
Сын: Муравьев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Муравьева Анастасия Прокофьевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.03.1952