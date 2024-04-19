(Усова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Усова) Параскева Иванова

(Усова) Параскева Иванова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

28.10.1863

Дата смерти

01.11.1863

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1863

Отец: Усов Михаил Иванов

Мать: Усова Нионила Васильева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Крещение
29.10.1863
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
01.11.1863
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви (1863-1870 гг.) 1 января 1863 — 31 декабря 1870 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №79, стр. 59 Причина смерти -от младенческой.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close