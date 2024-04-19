(Усова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения28.10.1863
Дата смерти01.11.1863
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1863
Отец: Усов Михаил Иванов
Мать: Усова Нионила Васильева
Крещение
29.10.1863
Смерть
01.11.1863
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви (1863-1870 гг.) 1 января 1863 — 31 декабря 1870 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №79, стр. 59 Причина смерти -от младенческой.