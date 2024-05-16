Прудниченко Ульяна Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрудниченко Ульяна Степановна

Прудниченко Ульяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
17.05.1930

Дочь: Демидова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
20.09.1930

Дочь: Демидова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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