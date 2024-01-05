Рясная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рясная Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рясная Валентина

Отец ребёнка: Рясный Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Расный Александр

Отец ребёнка: Рясный Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рясный Валерий

Отец ребёнка: Рясный Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рясный Владимир

Смерть
Неизвестно
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