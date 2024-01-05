Рясная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рясная Валентина
Отец ребёнка: Рясный Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Расный Александр
Отец ребёнка: Рясный Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рясный Валерий
Отец ребёнка: Рясный Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рясный Владимир
Смерть
Неизвестно