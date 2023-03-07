Уразка Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Уразка Василий Иванович
Мать: Уразка Акипина Сергеевна
Бракосочетание
09.11.1923
Рождение ребёнка
06.04.1925
Мать ребёнка: Уразка Ефросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.10.1926
Дочь: Федорец Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Уразка Ефросинья Игнатьевна
Смерть
1938
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: расстрел