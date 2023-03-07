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Уразка Яков Васильевич

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1900

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Уразка Василий Иванович

Мать: Уразка Акипина Сергеевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
09.11.1923

Жена: Уразка Ефросинья Игнатьевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.04.1925

Сын: Уразка Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Уразка Ефросинья Игнатьевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.10.1926

Дочь: Федорец Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Уразка Ефросинья Игнатьевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1938
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: расстрел
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