Шерстеникин Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1934
Дата смерти17.11.2007
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934
Отец: Шерстеникин Дмитрий Герасимович
Мать: Шерстеникина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шерстеникина Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкова Марина Петровна
Мать ребёнка: Шерстеникина Фаина
Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстеникина Фаина
Смерть
17.11.2007