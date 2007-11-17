Шерстеникин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстеникин Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1934

Дата смерти

17.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934

Отец: Шерстеникин Дмитрий Герасимович

Мать: Шерстеникина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерстеникина Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкова Марина Петровна

Мать ребёнка: Шерстеникина Фаина

Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстеникина Фаина

Смерть
17.11.2007