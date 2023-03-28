Барская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Барский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Барский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барский Илья Николаевич

Отец ребёнка: Барский Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барский Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно