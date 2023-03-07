Мусихина (Широкова) Ирина Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Широкова) Ирина Савина

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Место рождения

дер. Векшинская, Кукарская сотня, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Векшинская, Кукарская сотня, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1797 ст.

Муж: Мусихин Исак Михеев

село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1798 ст.

Дочь: Васса Исакова

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1799 ст.

Дочь: Марфа Исакова

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1801 ст.

Сын: Мусихин Симеон Исаков

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1802 ст.

Дочь: Параскева Исакова

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1804 ст.

Дочь: Ирина Исакова

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1806 ст.

Дочь: Ксения Исакова

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1808 ст.

Сын: Мусихин Стефан Исаков

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1810 ст.

Сын: Мусихин Ермил Исаков

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1812 ст.

Сын: Мусихин Иван Исаков

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1816 ст.

Сын: Мусихин Феодот Исаков

Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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