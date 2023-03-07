Мусихина (Широкова) Ирина Савина
Место рождениядер. Векшинская, Кукарская сотня, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Векшинская, Кукарская сотня, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1797 ст.
Муж: Мусихин Исак Михеев
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1798 ст.
Дочь: Васса Исакова
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1799 ст.
Дочь: Марфа Исакова
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
13.04.1801 ст.
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
21.10.1802 ст.
Дочь: Параскева Исакова
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
04.04.1804 ст.
Дочь: Ирина Исакова
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
15.01.1806 ст.
Дочь: Ксения Исакова
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
25.03.1808 ст.
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
07.01.1810 ст.
Сын: Мусихин Ермил Исаков
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
22.04.1812 ст.
Сын: Мусихин Иван Исаков
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Рождение ребёнка
10.05.1816 ст.
Отец ребёнка: Мусихин Исак Михеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816