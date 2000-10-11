Лавриненко Антонина Васильевна 12.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лавриненко Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1928

Дата смерти

11.10.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавриненко Валентин Иванович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Думенкова (Лавриненко) Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Лавриненко Валентин Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавриненко Валентин Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1960

Дочь: Горохова (Лавриненко) Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Лавриненко Валентин Иванович

Смерть
11.10.2000

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