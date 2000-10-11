Лавриненко Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1928
Дата смерти11.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Думенкова (Лавриненко) Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Лавриненко Валентин Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавриненко Валентин Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1960
Дочь: Горохова (Лавриненко) Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Лавриненко Валентин Иванович
Смерть
11.10.2000