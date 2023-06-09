Кушнеревич (Якорская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнеревич (Якорская) Анна Николаевна

Место рождения

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

19.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Якорский Николай

Мать: не указана

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
1858

Муж: Кушнеревич Семен Антонов

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.02.1861

Сын: Кушнеревич Иван Семенов

Отец ребёнка: Кушнеревич Семен Антонов

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнеревич Петр Семенов

Отец ребёнка: Кушнеревич Семен Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.04.1885
Ботово, Пинский район, Брестская область