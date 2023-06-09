Кушнеревич (Якорская) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти19.04.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Якорский Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
24.02.1861
Отец ребёнка: Кушнеревич Семен Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушнеревич Семен Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.04.1885
Ботово, Пинский район, Брестская область