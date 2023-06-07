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Цапкина Матрёна Иакинфовна

Место рождения

д. Красково Ковженская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иакинф

Мать: Ксения Яковлевна

д. Красково Ковженская волость
Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Муж: Цапкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1835 ст.

Сын: Цапкин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Цапкин Григорий Иванович

Корякинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно