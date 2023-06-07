Цапкина Матрёна Иакинфовна
Место рожденияд. Красково Ковженская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иакинф
Мать: Ксения Яковлевна
д. Красково Ковженская волость
Бракосочетание
30.01.1821 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1835 ст.
Отец ребёнка: Цапкин Григорий Иванович
Корякинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно