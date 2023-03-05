Белякова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1917
Дочь: Цветкова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Беляков Иван Никифорович
Россия, Тверская область, Сандовский р-н, х.Александровский Топалковского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно