Белякова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1917

Дочь: Цветкова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Беляков Иван Никифорович

Россия, Тверская область, Сандовский р-н, х.Александровский Топалковского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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