Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.?

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.?

Отец: Сергей Дегин

Мать: Дегина Людмила

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