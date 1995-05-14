Широкорад Степан Игнатьевич
Место рожденияд. Бугаевка Шербакульского района
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Широкорад Игнат
Мать: не указана
д. Бугаевка Шербакульского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Степановна
Мать ребёнка: Широкорадова Таисия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широкорадов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Широкорадова Таисия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно