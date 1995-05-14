Широкорад Степан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокорад Степан Игнатьевич

Широкорад Степан Игнатьевич

avatar

Место рождения

д. Бугаевка Шербакульского района

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Широкорад Игнат

Мать: не указана

д. Бугаевка Шербакульского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Степановна

Мать ребёнка: Широкорадова Таисия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широкорадов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Широкорадова Таисия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкорадова Таисия Федотовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close