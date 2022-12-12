Бушмарин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бушмарин Николай Иванович
Мать ребёнка: Бушмарина Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмарин Василий Иванович
Мать ребёнка: Бушмарина Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмарин Александр Иванович
Мать ребёнка: Бушмарина Мария Владимировна
Смерть
Неизвестно