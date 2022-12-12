Бушмарин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмарин Иван

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бушмарин Николай Иванович

Мать ребёнка: Бушмарина Мария Владимировна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмарин Василий Иванович

Мать ребёнка: Бушмарина Мария Владимировна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмарин Александр Иванович

Мать ребёнка: Бушмарина Мария Владимировна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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