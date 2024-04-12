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Корсун Василий Савельевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

22.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1871

Отец: Корсун Савелий Кондратьевич

Мать: Корсун Василиса Кирилловна

ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.
Военная служба
11.01.1915
Попал в плен (военное)
С 12.01.1915 по 28.08.1915
Дата рождения 1872 Должность/Звание унтер-офицер Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Дата события 12.01.1915 - 28.08.1915 Место события Карпаты Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф без номера Ящик 5798-Д
Смерть
Неизвестно
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