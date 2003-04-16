Горчавкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1957
Дата смерти16.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.2003
Россия, Нижний Новгород
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Нижний Новгород