Горчавкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчавкин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1957

Дата смерти

16.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.2003
Россия, Нижний Новгород
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Нижний Новгород
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