Рыбинцова Матрона Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1821 по 1824
Сын: Рыбинцов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно