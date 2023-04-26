Рыбинцова Матрона Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбинцова Матрона Родионова

Рыбинцова Матрона Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1821 по 1824

Сын: Рыбинцов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Рыбинцов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинцов Николай Семенович

Смерть
Неизвестно