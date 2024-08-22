Петова (Ковбота) Елена Викторовна
Место рожденияр п кузоватово
Дата рождения21.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1986
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.09.2007
Муж: Петов Владимир
Рождение ребёнка
04.01.2010
Рождение ребёнка
27.03.2014
Рождение ребёнка
06.07.2020