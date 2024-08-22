Петова (Ковбота) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петова (Ковбота) Елена Викторовна

Место рождения

р п кузоватово

Дата рождения

21.03.1986

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1986

Отец: Ковбота Виктор Николаевич

Мать: (Иргизова) Надежда Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.09.2007

Муж: Петов Владимир

Рождение ребёнка
04.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петов Владимир

Рождение ребёнка
27.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петов Владимир

Рождение ребёнка
06.07.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петов Владимир

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