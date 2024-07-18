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Макар Алексеевич

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1827 и 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1834

Отец: Алексей Федорович

Мать: Матрона Якимовна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Димитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
27.12.1864

Сын: Георгий Макарович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1866

Сын: Гурий Макарович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.12.1869

Сын: Филипп Макарович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: Пераскева Макаровна

Мать ребёнка: Евдокия Димитриевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Сергей Макарович

Мать ребёнка: Пелагея Захаровна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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