Макар Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1827 и 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1834
Отец: Алексей Федорович
Мать: Матрона Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
27.12.1864
Сын: Георгий Макарович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
15.06.1866
Сын: Гурий Макарович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
30.12.1869
Сын: Филипп Макарович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: Пераскева Макаровна
Мать ребёнка: Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Сергей Макарович
Мать ребёнка: Пелагея Захаровна
Смерть
Неизвестно