Захарова Евгения Иоанновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова Евгения Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Захаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иоаннович

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Захаров Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иоаннович

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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