Захарова Евгения Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Захаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иоаннович
Смерть
Неизвестно