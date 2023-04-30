Фомина А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1861

Дата смерти

01.01.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
01.01.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Фомин Василий 1

Отец ребёнка: Фомин А

Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Фомин Василий 2

Отец ребёнка: Фомин А

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Фомин Василий 3

Отец ребёнка: Фомин А

Смерть
01.01.1910