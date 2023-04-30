Фомина А
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1861
Дата смерти01.01.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Фомин Василий 1
Отец ребёнка: Фомин А
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Фомин Василий 2
Отец ребёнка: Фомин А
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Фомин Василий 3
Отец ребёнка: Фомин А
Смерть
01.01.1910