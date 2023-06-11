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Коробейников Виталий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Коробейников Илларион Петрович

Мать: не указана

Смерть
1973