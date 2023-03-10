Гаврикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Герасимова
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Григорий Герасимов
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Герасимова
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Герасимова
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Герасимова
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Герасимова
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно