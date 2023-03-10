Гаврикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Герасимова

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Григорий Герасимов

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Герасимова

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Герасимова

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Герасимова

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Герасимова

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Герасим Иванов

Смерть
Неизвестно