Медведева Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Галина Александровна

Место рождения

Большая Семеновская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Семеновская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1937

Сын: Долговский Николай Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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