Медведева Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
02.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1937
Сын: Долговский Николай Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно