Спиридонова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Аман Егорович
Отец ребёнка: Павлов Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Аина Егоровна
Отец ребёнка: Павлов Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Джулия Егоровна
Отец ребёнка: Павлов Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Егор Егорович