Калегина Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калегина Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1930

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Калегин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Калегин Анатолий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Калегин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Калегин Анатолий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Калегина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Калегин Анатолий Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калегин Анатолий Кондратьевич

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