Калегина Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Калегин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Калегин Анатолий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Калегин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Калегин Анатолий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Калегина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Калегин Анатолий Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно