Жаворонков Василий Евлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Из духовного звания.
Образование
15.06.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс в Вологодской Духовной Семинарии со свидетельством 2 разряда.
Работа или профессия
09.02.1895 ст.
Кузнецовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Определен во псаломщика к Лондужской Ильинской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
22.03.1895 ст.
Определен во священника к Кулойской Одигитриевской церкви.
Рождение ребёнка
24.03.1896 ст.
Дочь: Кедровская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Сын: Жаворонков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Сын: Жаворонков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно