Жаворонков Василий Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Василий Евлампиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Из духовного звания.
Образование
15.06.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс в Вологодской Духовной Семинарии со свидетельством 2 разряда.
Работа или профессия
09.02.1895 ст.
Кузнецовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Определен во псаломщика к Лондужской Ильинской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
22.03.1895 ст.
Осташевская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Определен во священника к Кулойской Одигитриевской церкви.
Рождение ребёнка
24.03.1896 ст.

Дочь: Кедровская Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Алексеевна

Осташевская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Сын: Жаворонков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Алексеевна

Осташевская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Сын: Жаворонков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Алексеевна

Осташевская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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