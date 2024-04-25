Мурзина Матрона Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Мурзин Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мурзина) Агафия Никифорова
Отец ребёнка: Мурзин Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Мурзин Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно