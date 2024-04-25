Мурзина Матрона Екимова 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Матрона Екимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мурзин Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Мурзин Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мурзина) Агафия Никифорова

Отец ребёнка: Мурзин Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мурзин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Мурзин Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно

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