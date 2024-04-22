Сладкова (Титова) Ольга Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сладкова (Титова) Ольга Титова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.07.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1871 ст.

Отец: Тит Назаров

Мать: Татьяна Алексеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
27.07.1871 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемник
13.03.1887 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Алексей Федотов
Восприемник
17.07.1888 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Евдокия Алексеева Титова
Бракосочетание
09.01.1889 ст.

Муж: Сладков Степан Андреев

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.

Дочь: Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Сладков Степан Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.

Дочь: Ирина Степанова

Отец ребёнка: Сладков Степан Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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