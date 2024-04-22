Сладкова (Титова) Ольга Титова
Место рождения
Дата рождения26.07.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1871 ст.
Отец: Тит Назаров
Мать: Татьяна Алексеева
Крещение
27.07.1871 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемник
13.03.1887 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Алексей Федотов
Восприемник
17.07.1888 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Евдокия Алексеева Титова
Бракосочетание
09.01.1889 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.
Дочь: Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Сладков Степан Андреев
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.
Дочь: Ирина Степанова
Отец ребёнка: Сладков Степан Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно