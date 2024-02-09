Калинка (Байер) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинка (Байер) Олеся

Место рождения

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область

Дата рождения

11.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинка Руслан Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.2000

Дочь: Куксова Полина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
05.05.2003

Сын: (Куксов) Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.03.2010

Сын: Калинка Ярослав Русланович

Отец ребёнка: Калинка Руслан Васильевич

Гаджиево, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.11.2015

Дочь: Калинка Софья Руслановна

Отец ребёнка: Калинка Руслан Васильевич

Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область

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