Калинка (Байер) Олеся
Место рождения
Дата рождения11.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.2000
Дочь: Куксова Полина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.05.2003
Сын: (Куксов) Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.03.2010
Сын: Калинка Ярослав Русланович
Отец ребёнка: Калинка Руслан Васильевич
Гаджиево, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.11.2015
Дочь: Калинка Софья Руслановна
Отец ребёнка: Калинка Руслан Васильевич
Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область