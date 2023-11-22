Шарыгина Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти22.02.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1901
Сын: Шарыгин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1904
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушенцова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович
Смерть
22.02.1934