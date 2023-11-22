Шарыгина Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

22.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1901

Сын: Шарыгин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Шарыгин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушенцова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Иванович

Смерть
22.02.1934
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