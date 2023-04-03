Кальченко (Ориненко) Ольга Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко (Ориненко) Ольга Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ориненко Максим Климентиевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кальченко Лука Тарасович

Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич

Рождение ребёнка
22.12.1911

Дочь: Кальченко Евгения Тарасиевна

Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич

Толокунь, Київська область
Киевский уезд Ясногородка, Николаевская церковь 1911 г. Ф.127, о.1079, д.189, стр.35
Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Кальченко Прокопий Тарасиевич

Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка, дер. Толокунь, Николаевская церковь 1915 г. Ф.127, о.1079, д.256, стр.18
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Ефрем Тарасиевич

Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Андрей Тарасиевич

Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Филипп Тарасиевич

Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Тарасий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно