Кальченко (Ориненко) Ольга Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ориненко Максим Климентиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич
Рождение ребёнка
22.12.1911
Дочь: Кальченко Евгения Тарасиевна
Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич
Киевский уезд Ясногородка, Николаевская церковь 1911 г. Ф.127, о.1079, д.189, стр.35
Рождение ребёнка
07.07.1915
Сын: Кальченко Прокопий Тарасиевич
Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич
Киевский уезд, с. Ясногородка, дер. Толокунь, Николаевская церковь 1915 г. Ф.127, о.1079, д.256, стр.18
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Ефрем Тарасиевич
Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Андрей Тарасиевич
Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Филипп Тарасиевич
Отец ребёнка: Кальченко Тарасий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно