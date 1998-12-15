Лысенко Петр Иванович
Место рожденияс. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Дата рождения14.06.1919
Дата смерти15.12.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1919
Отец: Лысенко Иван
Мать: не указана
с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
ул. Николаевская, 53
Военная служба
Между 1941 и 1945
Дата поступления на службу: __.__.1939 | Память Народа 8
Награда
06.11.1943
Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Воинское звание: мл. сержант Кто наградил: 1591 зенап Наименование награды: Медаль «За отвагу» Номер документа: 8 Дата документа: 06.11.1943
Награда
27.07.1944
Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Воинское звание: мл. сержант Кто наградил: 47 зенад РГК Наименование награды: Орден Красной Звезды Номер документа: 31/н Дата документа: 27.07.1944
Рождение ребёнка
17.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Семеновна
с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Место жительства
Около 1947
с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
27.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1998
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд