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Лысенко Петр Иванович

Место рождения

с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация

Дата рождения

14.06.1919

Дата смерти

15.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1919

Отец: Лысенко Иван

Мать: не указана

с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
ул. Николаевская, 53
Военная служба
Между 1941 и 1945
Дата поступления на службу: __.__.1939 | Память Народа 8
Награда
06.11.1943
Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Воинское звание: мл. сержант Кто наградил: 1591 зенап Наименование награды: Медаль «За отвагу» Номер документа: 8 Дата документа: 06.11.1943
Награда
27.07.1944
Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Воинское звание: мл. сержант Кто наградил: 47 зенад РГК Наименование награды: Орден Красной Звезды Номер документа: 31/н Дата документа: 27.07.1944
Рождение ребёнка
17.10.1947

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Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Семеновна

с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Место жительства
Около 1947
с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
27.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Клавдия Семеновна

Смерть
15.12.1998
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд