Крутиков Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крутикова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1969
Дочь: Шобанова (Крутикова) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Крутикова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно