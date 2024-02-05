Крутиков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутиков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Крутикова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутикова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутикова Анна Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1969

Дочь: Шобанова (Крутикова) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Крутикова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно

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