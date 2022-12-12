Афанасьев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Андрей

Афанасьев Андрей

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1803 ст.

Жена: Афанасьева Евдокия Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Андрей Афонасьев Невеста: Евдокия - дочь девица красноярского казака Алексея Куранова 1 брак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 фай 92 номер 4
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close