Лахменков Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1928
Дата смерти08.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928
Рождение ребёнка
14.10.1954
Сын: Лахменков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Лахменкова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Бородина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Лахменкова Александра Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1973