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Лахменков Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1928

Дата смерти

08.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928

Отец: Лахменков Михаил Егорович

Мать: Лахменкова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
14.10.1954

Сын: Лахменков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Лахменкова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Бородина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Лахменкова Александра Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лахменкова Александра Филипповна

Смерть
08.06.1973